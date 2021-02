Live Non è la D'Urso, "mi hai guardato il sedere". Paolo Brosio e Manuela Ferrera, imbarazzo in ascensore

Francesco Fredella 08 febbraio 2021 a

a

a

Volano parole grosse. Ed è un confronto di fuoco nell'ascensore di Live non è la d'Urso. Faccia a faccia tra Manuela Ferrera, che è tornata in video con dichiarazioni choc a Tiki Taka, Paolo Brosio e la sua fidanzata Maria Laura De Vitis. I fatti sono chiarissimi: da settimane la Ferrera accusa pesantemente Borsio, che le avrebbe fatto delle avances prima di una diretta del programma di Chiambretti. La notizia ha fatto subito il giro della Rete. "Mi hai guardato il sedere e hai fatto apprezzamenti”, dice la Ferrera. Choc in studio. Gelo e silenzio. Brosio si difende: "Non è vero, ma cosa dici?"

Brosio, macchina della verità per la fidanzata: cala il gelo dalla D'Urso, girano voci di querela

Il confronto prosegue, i toni accesi non si placano. "Paolo Brosio mi ha dato della poco di buono, come una donnaccia. Eppure mi ha aspettata fuori il mio camerino, mi ha chiesto il numero di telefono. Ha pure tentato di darmi un bacio”, urla la Ferrera. Tra botta e risposta, lo scambio di accuse diventa virale. E sui social tutto va in tendenza. Brosio continua a giustificarsi: “Io ti ho solo dato un bacio sulla guancia, il mio camerino era vicino al tuo, questo non vuol dire che ti ho aspettata”. Ma la Ferrera è un fiume in piena e parla di numerosi apprezzamenti ricevuti.

"Era inevitabile", "Cosa stai insinuando?": Paolo Brosio sbrocca, Barbara D'Urso lo demolisce: ko tecnico in tv

Non è la prima volta che svela questo dettaglio capriccioso, molto imbarazzante per l'ex inviato di Tangentopoli che si ritrova a due passi dalla Ferrera con la sua fidanzata giovanissima. Una situazione molto imbarazzante. La showgirl sostiene di aver ricevuto numerosi messaggi da Brosio. Lui nega. La fidanzata lo difende. Davvero difficile stabilire quale possa essere la verità.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.