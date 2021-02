Grande Fratello Vip, "Con lei....”, Mario Ermito e Myriam Catania: la verità dietro al flirt

Francesco Fredella 08 febbraio 2021 a

Dimenticate il flirt con una ex concorrente del Grande Fratello Vip. Mario Ermito, in queste ore, è sulla cresta dell’onda della cronaca rosa. Ma ci tiene a far chiarezza una volta per tutte: “Nessuna storia con Myriam Catania”, adesso l’ex concorrente cel Gf vip urla alla fake news. “Se ne dicono di tutti i colori. Prima la mia storia con Giacomo. Adesso la Catania. E’ tutto falso”, continua Ermito in collegamento via Zoom con RTL102.5. “Come ho già detto non voglio rivelare l’identità della donna che sto frequentando. Non è ufficiale. Perchè dirlo? Ma la verità è che la voce è stata messa in giro senza motivo”, tuona l’ex concorrente del Gf vip.

In questi mesi Mario si sta godendo l’onda della popolarità del Grande Fratello Vip. A quanto pare è uno dei personaggi più amati di questo reality. Ermito parla anche della storia del provino con Myriam Catania. “Aveva bisogno di una spalla maschile per questo provino. Tutto qui”, continua. Ma Ermito tornerà presto al cinema. “Dovete aspettare a settembre - ottobre. Infatti ho girato un film in America Latina”, dice. Infatti, da nostre indiscrezioni.nei prossimi mesi l’ex gieffino potrebbe brindare al successo con questo nuovo lavoro cinematografico. Ci sarebbero, però, anche altre novità televisive. Per adesso Mario non ne parla. “Ve lo dirò quando potrà”: niente di più. Per adesso. Un altro reality? Chissà. Ma non di certo l’Isola dei famosi. “Lo farei in un altro momento”, ribadisce Ermito. “Mi piacerebbe fare un docu-reality con una moto. Magari in giro per l’Europa”. Un sogno che potrebbe presto realizzarsi.

