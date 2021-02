Grande Fratello Vip, "una falsa che piange per niente". Maria Teresa Ruta demolita, cosa sa Malgioglio

Francesco Fredella 09 febbraio 2021 a

a

a

"Sono stato per anni su quella poltrona. Ma adesso parlo io. Faccio l’opinionista": Cristiano Malgioglio senza freni. Così asfalta Maria Teresa Ruta, reduce da 21 nomination al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, con la lacrima facile ed in presa ad una crisi di nervi.

"Uno sgorbio, ma come fa?". L'orrore intimo su Maria Teresa Ruta: Alda D'Eusanio piccante, verso la squalifica al GF Vip

"Maria Teresa Ruta penso che sia la più grande stratega che ha avuto il Grande Fratello, possiamo dire falsa. È talmente straordinaria che appena esce deve aprire una scuola di recitazione", dice la Malgy. E poi continua: "Lei è stratega perché piange con il niente, si emoziona, è una grande attrice. Penso sempre che se ci fosse Almodovar o Ozpetek la scritturerebbero: lei potrebbe anche vincere il GF".

"Non è lucida". Il gesto inspiegabile di Maria Teresa Ruta, panico nella casa del GfVip: cosa può succedere?

Ma la Ruta resta senza fiato. "Non so che dire, Malgioglio che parla di me? Sono felice. Io avevo un sogno da ragazza: diventare come Monica Vitti. Ho fatto tutti i provini del mondo ma non sono mai passata!". Ed è allora che Malgioglio replica diventando ancor più pungente: "Non ci sei mai riuscita ma lo hai fatto al Grande Fratello. Se ti vedi brutta nella clip ma se vuoi farla vai prima in bagno, ti trucchi e poi vai in piscina a ballare. Allora non piangere! Piange per tutto". Cristiano non ha peli sulla lingua. Non ha segreti. Lui, che ha partecipato a due Gf Vip, conoscendo bene le dinamiche del gioco anche come opinionista, è un vero oracolo. Sui social le sue dichiarazioni sulla Ruta sono andate subito in tendenza. Ed hanno lasciato senza parole Pupo e Antonella Elia (i due opinionisti ufficiali di questa edizione).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.