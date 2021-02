L'Eredità, Massimo Cannoletta chi? "Corrente", cosa esce di bocca ad Andrea: gelo in Rai (come gode Flavio Insinna)

09 febbraio 2021 a

Flavio Insinna ha già dimenticato Massimo Cannoletta: a stupirlo adesso è un altro campione de L'Eredità, il quiz pre-serale in onda su Rai 1. Il nuovo protagonista del programma, Andrea Matarazzo, nella puntata di lunedì 8 febbraio ha sbancato alla ghigliottina, vincendo ben 57.500 euro, cifra che va ad aggiungersi alle vittorie precedenti. Al momento il suo bottino ammonta a 122.500 euro. Il campione ha raccontato anche un po' di sé: vive a Roma, è sposato con Angela e ha una bambina di nome Ludovica.

Nella vita, Andrea lavora come ingegnere meccanico in una multinazionale. E' un grande appassionato di musica, tant'è che suona anche la batteria. Inoltre è originario della Sicilia, nello specifico di un piccolissimo Comune in provincia di Siracusa, Buscemi. Nella puntata andata in onda ieri sera, lunedì 8 febbraio, il campione ha battuto tutti al gioco del Triello ed è riuscito a presentarsi alla Ghigliottina con 57.500 euro. Lì, scegliendo la parola “corrente” si è aggiudicato la vittoria finale.

Matarazzo è ora sulla scia di Massimo Cannoletta, il campione che ha infranto tutti i record. Cannoletta, tra l'altro, dopo aver lasciato Insinna e L'Eredità, non ha abbandonato il piccolo schermo. E' diventato, infatti, l'ospite fisso di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone su Rai 1. Lì si occuperà, per alcuni minuti, di divulgazione culturale.

