Cantante mascherato, clamorosa sorpresa politica: Pecorella eliminata dal Baby Alieno, chi c'era dentro

Sarabanda di colpi di scena al Cantante mascherato, lo show musicale di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Nel corso della seconda puntata (dominata ancora una volta dal "caso" Baby Alieno) è stata eliminata la Pecorella, e così come da tradizione il cantante misterioso è stato svelato ai giudici e al pubblico. "Chi sei Pecorella?", scandisce la Carlucci tra il countdown ritmato dello studio. Via la maschera, ed ecco Alessandra Mussolini.

L'ex europarlamentare azzurra, già reduce da Ballando con le stelle, evidentemente ci ha preso gusto e anche per questo ha spiazzato tutti. Unico a indovinare l'identità è stato, ragionando su alcuni indizi. D'altronde, avrà pesato un po' anche l'esperienza del conduttore a L'Eredità, con meccanismo non troppo lontano dal programma della Carlucci. Per la Mussolini, molti complimenti per la prestazione canora. In tanti pensavano che dietro la dolce maschera si nascondesse, conduttrice Rai il cui nome aveva girato parecchio nei retroscena dell'ultima settimana.

A eliminare la Pecorella (nera, ha scherzato qualcuno sui social) Mussolini è stato proprio il Baby Alieno "orfano" dei Ricchi e poveri, usciti di scena clamorosamente nel corso della prima puntata perché in difficoltà respiratoria "stretti" tutti insieme dentro il sia pur ingombrante pupazzo.

A prendere il loro posto, è il caso di dirlo, sono stati i due conduttori radiofonici Gigi e Ross, a loro volta eliminati dopo aver battuto la Pecorella con il 60% delle preferenze. E al momento di togliersi la maschera, un altro colpo al cuore dei telespettatori.

