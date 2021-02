L'Eredità, "perché non guardo mai": il segreto di Flavio Insinna, i telespettatori di Rai1 avevano capito tutto?

03 febbraio 2021 a

Stavolta niente colpo grosso a L’Eredità, il gioco che intrattiene i telespettatori di Rai1 dalle 18.40 fino all’edizione delle 20 del telegiornale. Flavio Insinna è apparso sinceramente dispiaciuto per Andrea, il campione in carica che non è riuscito a indovinare la risposta corretta all’atto finale, quello ormai celebre della ghigliottina. Prima di svelare al concorrente la mancata vittoria, il conduttore di Rai1 ha voluto fare una piccola confidenza a tutti i suoi seguaci.

“La risposta che hai dato è ancora coperta - ha dichiarato - il brivido c’è per tutti. Non guardo la risposta per potermi godere il finale”. Il brivido però stavolta c’è stato solo in parte, dato che non si è concretizzato con il trionfo del campione in carica, che ha dovuto ingoiare una piccola delusione. La sua risposta era stata “vita”, invece quella vincente era “signore”: in palio c’erano 14.375 euro, ma il bello de L’Eredità è che il campione ha sempre l’opportunità per rifarsi nella puntata successiva.

A patto ovviamente che riesca a tenere a bada gli sfidanti e a raggiungere la ghigliottina finale, dove negli ultimi tempi il programma condotto da Flavio Insinna ci ha regalato grandi campioni (su tutti Massimo Cannoletta) e soprattutto grandi vittorie. Anche nella puntata di ieri de L’Eredità la campionessa non aveva avuto fortuna, con la ghigliottina che si era conclusa con una doccia fredda: poi il passaggio di consegne con Andrea, che domani proverà a conservare il posto.

