Cantante mascherato, "poi non ci seguono più". Flavio Insinna, battutaccia sull'Orsetto e risposta raggelante di Milly Carlucci

Momenti di grosso imbarazzo a Il cantante mascherato. Tutta "colpa" di Flavio Insinna, che interviene a gambe tese sullo show musicale di Milly Carlucci su Rai1. Sul palco si esibisce l'Orsetto, e la giuria formata da Patty Pravo, Caterina Balivo, Costantino Della Gherardesca e Francesco Facchinetti si sfidano sulla possibile identità del concorrente vip misterioso. Secondo Facchinetti potrebbe trattarsi di Benjamin Mascolo, metà del duo pop Benji e Fede e idolo delle ragazzine.

Qui Insinna fa un appello ai telespettatori: "Io più che altro in questo momento vorrei dire a mamma di non andare via dallo schermo alla ricerca di Benji, perché io lo so ma le mamme non lo sanno, vanno via e non ci seguono più". Come dire: Benji sarebbe un signor nessuno, perfetto sconosciuto al pubblico della tv generalista, magari un po' âgée come le casalinghe non troppo avvezze a social e dintorni.

Non il massimo, però, come "spot" alla trasmissione. E subito dopo, il conduttore dell'Eredità sembra ricascarci. Qualcuno fa il nome di Paolo Belli, musicista storica spalla di Milly Carlucci, come possibile "ripieno" dell'Orsetto. Insinna, con ironia un po' greve e scarso tatto, infierisce: "Se Paolo Belli si butta così poi viene il braccio dell’Aci per risollevarlo": "Difendo il mio fratellino Paolo Belli - replica la Carlucci a proposito del suo partner musicale in Ballando con le stelle - lui è uno sportivo ma anche un ballerino". E Insinna stavolta deve abbozzare.

