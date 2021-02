Chiara Nasti, il colpaccio pazzesco: mister 30 milioni di euro ha perso la testa per lei. Nome e cognome...

11 febbraio 2021 a

a

a

Indiscrezioni sul "colpaccio" di Chiara Nasti, la celebre e bellissima influencer e blogger italiana. Indiscrezioni rilanciate nella rubrica "Chicche di gossip" di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Secondo quanto si legge sul rotocalco, infatti, niente meno che Neymar avrebbe perso la testa per lei. Insomma, come si diceva in premessa, un vero e proprio colpaccio: il fuoriclasse brasiliano, infatti, è tra i giocatori più pagati al mondo. Insomma, è un multimilionario.

"Giocare con lui sarebbe magnifico". Verratti chiama Messi al Psg: parte l'assalto finale degli sceicchi alla Pulce

Secondo Chi, Neymar "ha perso letteralmente la testa per la nostra influencer e blogger Chiara Nasti e non si nasconde". Infatti, prosegue il rotocalco, "non c'è una foto della Nasti che non abbia un like, un cuore di Neymar". E ancora, si legge che l'attaccante in forza al Psg "sta facendo di tutto per agganciare la ragazza e incontrarla, ma lei non cede". Insomma, Chiara Nasti preferisce "cuocersi" Neymar a fuoco lento. O forse preferisce non incontrarlo del tutto. Chissà, staremo a vedere.

Leo Messi è già al Psg, la prima pagina da "galletto" che scatena il panico a Barcellona

Tanto per intendersi, stando a quanto rivelato da L'Equipe qualche tempo fa, Neymar percepisce un ingaggio di poco superiore ai 3 milioni di euro mensili. Insomma, ha un contratto che sfiora i 37 milioni di euro l'anno. Si parla del lordo, che in base alle regole del fisco francese si traduce in un netto pari a 28,2 milioni di euro l'anno. Neymar è ad oggi il calciatore più "costoso" nella storia del calcio, ma in termini di cartellino: per acquistarlo dal Barcellona, il Paris Saint Germain degli emiri sganciò la bellezza di 222 milioni di euro, una cifra stratosferica.

"Capra, bimba min***". Chiara Nasti si tatua questa roba, errore tragicomico: viene sommersa dagli insulti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.