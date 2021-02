Arisa e il fidanzato, è finita in disgrazia? "L'anello non lo voglio", poi le foto sparite: indizi inquietanti

14 febbraio 2021 a

Si sono messi insieme e sono state scintille, ma da allora i fans (che mi segnalano ogni mossa) di Arisa stanno seguendo una sorta di reality romantico con alti e bassi da montagne russe. Lei con il manager Andrea Di Carlo è felice come poche, ma la tensione è tanta (Sanremo è alle porte), è giù litigate. Lui le regala un anello, ma poi lei lo restituisce, poi tornano insieme, amore folle e torna l'anello. I fiori vanno e vengono, ma ecco un altro addio e spariscono le loro foto insieme dai social. Ma poi ricompaiono. Ultimo avvistamento a Roma, insieme, d'amore e d'accordo. Fino a quando?

di Roberto Alessi

(tratto dalla rubrica "Alta Portineria")

Il rapporto al veleno tra Arisa e Rudy Zerbi ad Amici 20 fa discutere tutti, i telespettatori dello storico talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e pure gli addetti ai lavori. Spettacolo, certo, ma anche "lezione di vita". Ne è convinto Alessandro Cecchi Paone, vecchia volpe della tv e grande conoscitore dei corridoi Mediaset e delle dinamiche della televisione e dei reality.

Dall'inizio della stagione Zerbi accusa la cantante abruzzese di essere troppo "morbida" con gli allievi, di lusingarli e blandirli senza metterli di fronte ai loro difetti. Rosalba Pippa (questo il vero nome di Arisa) al contrario sostiene che il discografico punti soltanto a screditarla per questioni di "gioco". "Il confronto tra i due - sentenzia Cecchi Paone nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv - fa spettacolo e dunque funziona. In più ripropone una disputa pedagogica vecchia quanto il mondo: meglio educare incoraggiando o svalutando gli allievi?". In ogni caso, conclude il giornalista, "ritengo che questa sia una ricchezza per il programma".

