Grande Fratello Vip, "ho già capito". Rosalinda Cannavò, dopo il raptus con Andrea Zenga la scelta estrema?

Rosalinda Cannavò è in crisi. Dopo i primi abbracci e i primi baci con Andrea Zenga al Grande Fratello Vip, è sempre più confusa. Anche per via del fidanzato, Giuliano, che l'aspetta - o forse aspettava - fuori da Cinecittà. Il primo avvicinamento tra i due inquilini c'è stato ieri, nel giorno di San Valentino. Appartati in camera da letto, Rosalinda e Andrea si sono scambiati le prime effusioni. Dopo il dolce momento, però, la Cannavò è scoppiata in lacrime, dicendo di non sapere come affrontare questi nuovi sentimenti.

I dubbi della concorrente sono continuati anche questa mattina. "Sono trattenuta, faccio fatica a gestire la situazione e a trovare le parole giuste", ha detto a Samantha De Grenet. La showgirl, infatti, le si è avvicinata chiedendole: "Cosa mi sono persa ieri sera?". A quel punto l'attrice siciliana le ha raccontato tutto: "Mi sono messa a piangere e ho abbracciato Andrea". La De Grenet ha provato subito a consolarla: "Tesoro ma non hai fatto niente di male, vivila con serenità, devi solamente capire cosa vuoi".

A quanto pare, però, Rosalinda Cannavò, nonostante le difficoltà, sa già cosa vuole. Tant'è che a Samantha ha confidato: "Ma non è un problema, io ho già capito". A quel punto allora la De Grenet, sorridendo, le ha risposto: "Allora basta dispiacersi, sei una donna che ha preso le sue decisioni".

