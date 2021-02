Grande Fratello Vip, Dayane Mello sbrana Rosalinda Celentano e Andrea Zenga muto. Signorini lo smonta: "Onestamente..."

20 febbraio 2021 a

Momenti di imbarazzo al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5, quando il conduttore Alfonso Signorini sbatte in faccia a Rosalinda Cannavò una brutale verità su Andrea Zenga, il figlio di Walter con cui la giovane attrice fa ormai coppia fissa da qualche settimana.

A tenere banco sono gli alti e bassi tra Rosalinda e Dayane Mello, la modella brasiliana legata all'italiana da una amicizia molto intima e chiacchierata. L'arrivo di Zenga Junior ha creato un triangolo decisamente piccante, con la gelosia di Dayane esplosa oltre i livelli di guardia. Il rapporto con Rosalinda sembra compromesso, nonostante continui slanci di dolcezza. La Mello si è lasciata andare anche ad accuse e sottolineature piuttosto sgradevoli, e Zenga sembra non aver mosso un dito per "proteggere" la Cannavò. E dopo un confronto molto acceso tra le due ragazze, è Signorini stesso a farlo notare: "Onestamente Andrea ci aspettavamo una reazione differente da te… Ci aspettavamo una reazione un po’ più calorosa nei confronti di Rosalinda. Non sei stato così protettivo nei confronti della ragazza, no?".

Parole che hanno gelato il clima in studio e nella casa. "Loro sono due amiche e penso solo che abbiano bisogno di chiarire...Vorrei fare da paciere", si è difeso il ragazzo, mentre Rosalinda ha cercato di "scagionarlo", definendolo "protettivo a modo suo": "Questo è il suo modo perché sa quanto io tenga a Dayane. Sta cercando di mettere un po’ pace. Anche questo è un modo per cercare di farci far pace". Parla l'amore?

