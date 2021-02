Grande Fratello Vip, la rissa dietro le quinte a telecamere spente. "Scarpate e sgambetti", roba senza precedenti

21 febbraio 2021 a

Nuovo clamoroso gossip dietro le quinte del Grande Fratello Vip. Lontano dalle telecamere del reality condotto da Alfonso Signorini, due ex concorrenti di questa edizione sarebbero quasi venuti alle mani dopo un confronto molto vivace. A raccontarlo è una fonte qualificatissima, Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi e storico collaboratore di Signorini, durante la diretta di Casa Chi su Instagram.

I protagonisti del parapiglia sarebbero Mario Ermito e Giacomo Urtis. Quando quest'ultimo ha notato che l'attore non indossava l'orologio che lui gli aveva regalato, sarebbe scattata una discussione presto sfuggita di mano. Urtis si sarebbe levato una scarpa provando a tirarla addosso a Ermito e solo l’intervento di Sonia Lorenzini, altra ex concorrente, avrebbe evitato il peggio. Ma non è finita, perché poco dopo Ermito avrebbe sgambettato Urtis facendolo finire in terra. Secondo Parpiglia, tutto sotto gli occhi di alcuni testimoni.

Non è la prima voce "piccante" che riguarda Ermito, entrato nel GfVip in corsa e rimasto nella cosa poche settimane. Prima si è parlato di un flirt con lo stesso Urtis, quindi di segno opposto con Myriam Catania, sposata. Mario ha smentito tutto, ma Matilde Brandi, ex inquilina e amica fuori dallo show dell'attrice, ha confermato la forte intesa tra i due e come il rapporto tra la Catania e il marito Quentin Kammermann sia in realtà in crisi.

