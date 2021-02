Karina Cascella, la svolta dopo anni da opinionista della d'Urso: "Nonostante il Covid...", dove si farà vedere

Francesco Fredella 22 febbraio 2021 a

Dalla tv al web. Passando per la ristorazione: Karina Cascella, opinionista di Barbara d’Urso, è pronta a lanciarsi in una nuova attività. A Bergamo sta per nascere “Matambre”, un ristorante che avrebbe dovuto aprire i battenti lo scorso anno. Il nome di questa nuova attività è quella di un taglio di carne argentina. Così, dopo il primo Lockdown che ha spiazzato tutti, Karina Cascella ha deciso di non mollare. “Darò lavoro a 15 persone, molti mi hanno inviato i curricula tramite Instagram”, continua l’influencer. Il suo ristorante aprirà da sabato. Sarà pieno di novità: nel bagno, ad esempio, ci sarà una comfort zone per tutte le donne con tanti prodotti anche per le persone più esigenti...

“Quando abbiamo rilevato il nuovo ristorante eravamo tranquilli. Poi è arrivato il Covid. E ci siamo detti: che facciamo? Stavamo per iniziare i lavori di ristrutturazione. Ci siamo fermati”, racconta Karina Casella in diretta a RTL102.5 News. Ora è pronta per iniziare questa nuova avventura. “Di certezze in questo periodo molte poche, ma crediamo nel futuro. Lo facciamo per la nostra bambina che ha 10 anni. Adesso ripartiamo”. E la Cascella riparte proprio da Bergamo, una delle città più colpite dalla Pandemia.

“Per tutte le mamme e per i papà il Lockdown ci ha resi impotenti. Mia figlia mi chiedeva cosa fosse successo. Sono molto ansiosa e ipocondriaca, non vi dico quello che ho passato. Ma voglio ripartire da Bergamo, la città dove vivo da anni”, continua a raccontare. Insomma alla nuova avventura della Cascella mancano pochissimi giorni. Ed appena l’incubo della Pandemia finirà sarà pronta a spalancare le porte del suo nuovo ristorante a tutti. “Dalla mattina alla sera. Adesso, ci regoleremo in base ai colori delle regioni e a quello che i Dpcm impongono. Rispettare le regole è fondamentale per uscire da questo incubo”, dice. A proposito: il suo matrimonio con Max potrebbe essere nell’aria.

