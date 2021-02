Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò scrive un bigliettino a Zenga. La regia inquadra, si legge tutto: che imbarazzo

22 febbraio 2021 a

Romanticismo senza freni nella casa del Grande Fratello Vip: Rosalinda Cannavò ha scritto una lettera per il suo nuovo flirt, Andrea Zenga. Una lettera segreta, che l'attrice siciliana leggerà probabilmente questa sera, durante la diretta su Canale 5. I telespettatori più attenti, però, sono riusciti comunque a leggere una parte del testo, riportandola sui social: "Parole scritte nero su bianco, un po’ per la timidezza che mi blocca quando mi trovo di fronte a quei tuoi occhi così trasparenti, un po’ perché sin dall’inizio un bigliettino fu l’inizio di tutto".

"L’inizio di un’emozione che non può essere descritta con semplici parole ed è per questo che viverla è stata l’unica cosa che potessi fare perché nulla di così unico e speciale aveva mai travolto la mia vita", si legge ancora nella lettera. Un chiaro riferimento alle relazioni precedenti della Cannavò. E ancora: "Non mi hai colpito dal primo istante nonostante l’oggettività della tua bellezza ma è stato il tempo passato con te che mi ha fatto scoprire i tuoi modi, la tua educazione, la tua eleganza, la tua profonda intelligenza e i tuoi valori, tutte cose che ho sempre cercato in un uomo”.

C'è però chi non crede in questo rapporto appena nato. Tra questi Massimiliano Morra, ex concorrente del reality e persona molto vicina a Rosalinda. "Lei è entrata parlando del suo fidanzato innamoratissima, poi guarda caso dieci giorni prima della fine del Grande Fratello perde la testa per Andrea e a me sinceramente mi sembra tanto una strategia", ha commentato a Live non è la D'Urso.

