Grande Fratello Vip, Antonella Elia sconvolge Alfonso Signorini: "Sono ancora innamorata di lui", cosa le esce dalla bocca

Dopo la fine a Temptation Island, Antonella Elia torna a parlare del suo ex Pietro Delle Piane. E lo fa proprio durante il Grande Fratello Vip. Nulla di certo su un suo riavvicinamento, visto e considerato che l'opinionista si è limitata ad ammettere di essere innamorata, ma i fan sperano ancora. D'altronde le parole sono state chiarissime. In puntata su Canale 5, rispondendo ad Alfonso Signorini, la Elia ha detto chiaro e tondo: “Io sono ancora innamorata di Pietro”. Un fulmine a ciel sereno per l'ex che ha tentato più volte di riconquistare la compagna senza raggiungere l'obiettivo sperato. Molte infatti le storie che condivide su Instagram. Tutte dedicate alla coppia che fu e che a Temptation ha ricevuto il colpo di grazia. Dopo i comportamenti nei confronti di una tentatrice, la Elia aveva preso l'amara decisione. Strade separate, almeno fino ad ora.

Non a caso anche Signorini è rimasto sorpreso dall'esplicita dichiarazione d'amore della Elia. Pochi mesi fa negli studi di Verissimo l'opinionista aveva detto l'esatto opposto: "Con Pietro è davvero finita. Era in prova, ma non l’ha superata. Mi ha spaccato il cuore". E ancora, frenando i desideri dei telespettatori del Gf: "Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo. Separarmi da Pietro è una lacerazione, ma non siamo adatti a frequentarci, non sappiamo prenderci per cui si scatenano delle reazioni inaccettabili. Dobbiamo fare un lungo percorso di crescita da soli prima di poterci rincontrare. Voglio che abbia il meglio dalla vita ma senza di me".

E chissà che la Elia non abbia cambiato idea dopo il mea culpa di Pietro che dalla d'Urso chiedeva scusa così: “Io l’ho delusa e ferita, non c’è un tradimento con un’altra donna però l’ho delusa profondamente, mi dispiace tantissimo. Non mi metto a raccontare i particolari, a volte dalle parole e dai comportamenti possono uscire dei veleni terribili, dal cuore però possono uscire dei tesori".

