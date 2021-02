Grande Fratello Vip, per Rosalinda Cannavò terrificante sorpresa appena fuori dalla casa: "Ci vediamo in tribunale", chi la vuole rovinare

27 febbraio 2021 a

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò, è tornata sui social. L’attrice siciliana, infatti, è stata eliminata dal reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 a un passo dalla finale, nello scontro diretto con Stefania Orlando. Adesso, come mostra lei stessa su Instagram, è felice col suo nuovo fidanzato, Andrea Zenga. Rosalinda ha pubblicato un video tra le sue stories in cui fa notare che è la sua prima apparizione su Instagram dopo l’eliminazione in semifinale. E poi ha detto: “Guardate con chi sono… Finalmente insieme”, riferendosi a Zenga.

Fuori dalla casa, però, l’ex inquilina dovrà vedersela con Massimiliano Morra, che ha deciso di passare alle vie legali nei confronti dell’attrice. Durante la diretta di ieri sera, a proposito del famoso pettegolezzo sull’essere gay, Rosalinda ha ribadito di aver fatto uno scivolone enorme, rivelando un segreto del suo amico nella casa, ma ha aggiunto pure che sarebbe stato Massimiliano a dirglielo.

La Cannavò, quindi, ha sostenuto che sia stato proprio Morra a dirle di essere omosessuale. Massimiliano, però, l’ha smentita categoricamente. E non solo. Ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Questa mattina, infatti, ha scritto su Instagram: “Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizione ai miei avvocati di procedere legalmente”.

