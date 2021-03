Elisabetta Gregoraci sotto assedio? Voci indiscrete sull'ex di Belen Rodriguez: roba che scotta

01 marzo 2021 a

Elisabetta Gregoraci ha da poco compiuto 41 anni e sembra nel fiore della sua sensualità. Dopo la piccante apparizione al Grande Fratello Vip (con Pierpaolo Pretelli letteralmente caduto ai suoi piedi per diverse settimane) il settimanale Oggi ha scoperto i più recenti scoop amorosi che coinvolgono la showgirl. Il cuore dell'ex moglie di Flavio Briatore sarebbe infatti conteso da tre uomini.

Di recente la Gregoraci è stata paparazzata insieme ad Alessandro Benetton a Cortina d'Ampezzo, scatenando i gossip su una loro possibile relazione sentimentale, vista anche la fine del matrimonio dell'imprenditore con Deborah Compagnoni durato 13 anni e che ha visto la nascita di tre figli. Tuttavia, dispiace deludere chi aveva profondamente creduto in questa coppia, ma si vocifera che tra i due ci sarebbe soltanto una bella amicizia e niente di più. Il settimanale Chi ha fatto trapelare come i due si siano ritrovati a Cortina in occasione della chiusura dei campionati mondiali di sci di Cortina. Il presidente Benetton sarebbe quindi venuto a conoscenza della presenza della showgirl calabrese, invitandola quindi all'evento.

Secondo Oggi, la Gregoracci sarebbe invece contesa da altre due personalità sconosciute al pubblico, ma note negli ambienti che contano. Il primo sarebbe Manuel Faleschini, imprenditore della moda padovano fondatore di Waycap e neo acquirente dell'ex quartier generale di Krizia a Milano. Il secondo sarebbe invece Mirco Levati, esperto di marketing e comunicazione in ambito sportivo, che per parecchi anni si è occupato delle pubbliche relazione del Parma calcio e che ora fa il procuratore di alcuni calciatori. Quest'ultimo avrebbe nel proprio "palmares" sentimentale anche un flirt con Belen Rodriguez, datato ormai a qualche anno da questa parte. Chi dei due riuscirà ad aggiudicarsi le grazie della splendida Elisabetta? Solo il tempo saprà darci una risposta...

