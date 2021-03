Rosalinda Cannavò, "ti vorrei...". La "proposta indecente" a Dayane Mello, Andrea Zenga che dice?

Francesco Fredella 09 marzo 2021 a

Tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello potrebbe cambiare qualcosa. Finalmente. La loro amicizia, durante il Grande Fratello Vip, è precipitata dopo che Rosalinda ha iniziato un flirt con Andrea Zenga. La loro amicizia, che sembrava finita, invece oggi può tornare a far sognare tutti. Rosalinda, infatti, mette da parte ogni tipo di rancore e sostiene Dayane Mello nel giorno del compleanno di suo fratello Lucas, che è morto improvvisamente a causa di un incidente stradale.

Sul profilo Instagram di Dayane viene dedicato a lui un pensiero nel giorno del compleanno ed è una storia che condivide la stessa Rosalinda, che così mette da parte ogni rancore. Basta attriti. “Ti vorrei abbracciare come ho sempre fatto… Lasciare indietro quello che non serve”, scrive sui social Rosalinda. E questa sua frase potrebbe farci sperare in un vero e proprio cambio di passo.

Quello che è successo tra loro è per davvero, una volta per tutte, acqua passata. Adesso che è tornato il sereno si vocifera di un incontro tra loro. Sarebbe un bel colpo per tutti gli amanti del Grande Fratello Vip, vinto da Tommaso Zorzi. Ma le dirette interessate per adesso non commentano. Silenzio assoluto. La Mello, in queste ore, è alle prese con un nuovo lavoro: il videoclip con Cristiano Malgioglio. Il nuovo brano ha tutto il sapore del successo.



