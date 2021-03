Andrea Zenga, attenzione alla foto col padre Walter: lo scatto che scatena il peggiore dei sospetti

09 marzo 2021 a

Pareva fosse tornato il sereno nella famiglia Zenga. Dopo l’uscita di Andrea dal Grande Fratello Vip, c’è stato il fatidico incontro col padre Walter, il noto ex portiere dell’Inter, e il fratello Nicolò. Tra i due fratelli e Zenga padre, infatti, non c’erano stati molti contatti prima della partecipazione di Andrea al reality di Canale 5. Con l’aiuto del programma, sembrava che tutto stesse andando per il meglio tra loro. Tuttavia adesso sono nati nuovi sospetti sul loro rapporto.

Come scrive Novella 2000, infatti, l’ex calciatore ha pubblicato su Instagram una foto della reunion con i figli Andrea e Nicolò, che pure l’hanno postata, ma poco tempo dopo l’hanno eliminata. Un gesto sospetto che farebbe pensare a un nuovo dramma in famiglia. “Sono tornate le nubi in questo complicato rapporto?”, si legge sul settimanale.

A proposito del tanto agognato incontro tra i fratelli Andrea e Nicolò e papà Walter, proprio l’ex portiere aveva raccontato: “Abbiamo parlato per due ore e mezza del più e del meno. Secondo me non dobbiamo parlare del passato e darci le colpe, che ci sono da parte di tutti, per un motivo o l'altro. L'importante è stabilire di avere un rapporto da far diventare più bello, perché il tempo non si recupera”.

