Giulia Cavaglia, rivelazione sconvolgente su Francesco Sole. "Quel messaggio..."

“Con Francesco Sole sono stata benissimo. Un anno insieme, un anno di convivenza. Ma poi tutto è finito”: Giulia Cavaglia – dopo tanto tempo dalla fine di quella storia – torna a parlarne. E lo fa senza filtri. “Ci siamo resi conto entrambi che molte cose tra noi non funzionavano. Per me c’erano esigenze diverse dalle sue. Ora penso solo al mio Federico”, dice. Una risposta che comunque fa poca chiarezza e lascia molti dubbi. “Ho mandato un messaggio con 17 punti e non mi ha mai risposto. Aspetto ancora…”, puntualizza la Cavaglia. E resta tutto avvolto nel mistero.

Adesso Giulia fa l’influencer su Instagram. Ma sogna il ritorno in televisione. “Non ho avuto nella mia vita l’idea di fare tv. E’stata una bella esperienza. Vorrei fare la presentatrice, so che è difficile. E poi sogno di fare un reality. Non farei mai l’Isola dei famosi”, racconta. “Per carità: senza cibo e con tutte quelle prove fisiche”. Ma durante il Grande Fratello Vip la Cavaglia aveva lanciato delle frecciate a Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

“Selvaggia ha detto cose pesanti contro Francesco. Non vorrei mai incontrarla. Non le perdonerò mai quello che ha raccontato su di lui”: va giù pensante la Cavaglia. Senza fare sconti. Adesso, però, dice di essere felice della sua attività da influencer. “Ho trovato la mia dimensione e sono a stretto contatto con i follower”, conclude.

