Alessandro Zarino, dopo Uomini e Donne un progetto clamoroso: "In tv?", non proprio

Adesso Alessandro Zarino, che il pubblico di Uomini e donne ha imparato ad amare grazie a quell’avventura televisiva, ha un chiodo fisso: aprire nella sua Napoli una mega struttura sportiva. Palestra, centro benessere, fitness e una linea di abbigliamento e prodotti. Zarino mostra i muscoli e sfida la crisi. Così, l’ex di Uomini e donne, in piena pandemia, sta portando avanti il progetto con grandissima soddisfazione. Nelle sue Instagram stories, infatti, ogni giorno notiamo il cantiere che sta dando forma alla sua mega struttura sportiva.

E ce n’è per tutti i gusti: dalle prime indiscrezioni, infatti, sembra davvero un grande prodotto. Non solo di nicchia, che potrebbe dare tanto alla città di Napoli (dove Zarino vive da sempre). Lui, coach anche on line, è molto richiesto per allenamenti mirati. Da quello che sappiamo non ha avuto paura della Pandemia per investire in una nuova attività e in un momento così delicato durante il quale le palestre sono praticamente al collasso.

Alessandro Zarino è conosciuto anche a livello internazionale come modello ed ha partecipato a Temptation island come tentatore nell’edizione 2019. Tutti ricorderanno la frequentazione con Jessica Battistello, finita subito dopo. Poi l’arrivo a Uomini e Donne nel 2019/2020 come tronista. Sceglie Veronica Burchielli, ma il loro amore non decolla. La coppia si lascia subito dopo. Ora, a quanto pare, Zarino è single. Lo vedremo presto in un altro programma? Mai dire mai. Prima, però, vuole concludere i lavori di ristrutturazione del mega centro fitness che sta mettendo in piedi. La televisione può attendere.

