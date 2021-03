Benjamin Mascolo si sposa. L'annuncio social diventa virale: "Ha detto sì"

Francesco Fredella 21 marzo 2021 a

Matrimonio in vista. Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sposano. E l'annuncio diventa virale, ovviamente grazie ai social. "She said YES" (Ha detto sì), scrive Benji su Instagram pubblicando una foto mentre abbraccia la fidanzata, che mostra l'anello di fidanzamento. I due sono al settimo cielo e fanno coppia fissa ormai dal 2019. Lei è una modella molto affermata che ha saputo, in questi anni, conquistare il cuore del musicista. Anche durante la pandemia la loro storia è stata sotto ai riflettori dei più curiosi, che grazie ai social non li hanno persi di vista.

"Faccio sempre avanti e indietro tra America e Italia: lei gira molti film quindi fa fatica a venire qui. Quando è venuta quest'estate l'ho portata in Sardegna e in Sicilia, che le sono piaciute moltissimo", aveva raccontato il 27enne a "Verissimo". Poi nella varie interviste si era lasciato scappare frasi molto dolci: "Si, lei è unica, è stupenda, ma non è perfetta. E io? Beh, io sono poco più che un disastro, un vagabondo che naviga in lungo e in largo in cerca di risposte. Eppure ci siamo incontrati per caso, a metà strada tra il mio percorso e il suo, e abbiamo deciso di camminare insieme mano per mano. Non è perfetto, ma è bellissimo così, e non lo vorrei in nessun altro modo". Sembra, invece, quasi del tutto archiviato il successo del duo Benji & Fede: ora Mascolo debutta come solista con l'Ep "California".

