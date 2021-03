Isola dei famosi, Akash Kumar smascherato: "Qui lo conoscono tutti, com'è davvero". La lettera della compaesana: tutto falso?

Francesco Fredella 22 marzo 2021 a

Spunta un’altra testimonianza choc su Akash Kumar, naufrago all’Isola dei famosi. Dopo le dichiarazioni di Urtis, che aveva parlato di un intervento chirurgico per ottenere gli occhi di giaccio, arriva un’altra lettera contro il modello al Live Non è la D'Urso.

"Gentilissima Barbara, mi chiamo Veronica e sono cresciuta nel paese San Giovanni Ilarione in provincia di Verona. Il paese è lo stesso dove è cresciuto ed ha vissuto Akash Kumar. In questo paese di 5000 anime lo conoscono quasi tutti e se lo ricordano come il ragazzo dagli occhi nero ebano. Mia cognata è stata la parrucchiera di Akash quando era giovane e andava di moda per i ragazzi lisciarsi i capelli. Possiamo contare tantissime persone che lo conoscano per la sua personalità accentratrice e tutti confermano che gli occhi sono ritoccati chirurgicamente. Abbiamo tantissimi testimoni, amici e conoscenti che sono cresciuti con lui. Mi sentivo di dirle questo”, racconta una ragazza compaesana di Akash.

Lui è in nomination insieme ad Angela Melillo. Chi dei due lascerà l’Isola? Lo sapremo stasera. Intanto, a quanto pare, Akash divide il pubblico e anche i naufraghi. Sicuramente fa parlare ed è pronto a difendersi da chi lo attacca.

