Maria Teresa Ruta, "più di una affettuosa amicizia". Dopo Baccini, salta fuori un altro clamoroso flirt vip: "Mia moglie sa tutto"

La storia (presunta) tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini ha dato molto materiale a esperti e appassionati di gossip, durante la partecipazione della presentatrice all'ultimo Grande Fratello Vip. Lei ha rivelato l'affettuosa amicizia, il cantautore genovese ha smentito con forza e pure con un po' di sdegno. Ma ora, a dar man forte alla Ruta, arriva un suo insospettabile ex flirt, Nino Formicola.

Sì, proprio il comico che formava una coppia inossidabile con l'indimenticato Andrea Brambilla, in arte Gaspare e Zuzzurro. Formicola non ha mai fatto dell'avvenenza fisica un suo punto forte, ma evidentemente la bella e giovane Maria Teresa era stata conquistata da intelligenza e sense of humour. Intervistato da Francesco Fredella a Rtl102.5, l'attore ha spiegato candidamente: "Quando Maria Teresa Ruta ha detto di aver avuto una storia con Baccini e di aver preso una cotta per me, in realtà lei ha edulcorato due situazioni, perché non ha detto per niente una balla!". Insomma, sarebbe successo ben di "peggio".

"Io e lei abbiamo avuto un’affettuosa amicizia", ha aggiunto Formicola, spiegando di credere totalmente a Maria Teresa riguardo alla storia con Baccini: "La mia è vera, non capisco perché non dovrebbe esserlo anche l’altra. Altro non dico, ma sicuramente quello che lei ha detto non è una balla!".

C'è un problema: la moglie di Nino/Gaspare, Alessandra Raya. Sapeva di questa storia? "La prima cosa che ho fatto con lei è raccontarle tutte le mie disavventure sentimentali - scherza Formicola, campione di onestà e trasparenza - anche perché molte di queste erano persone dello spettacolo, quindi ho raccontato tutto per evitare questioni incresciose". La Raya, però, resta la donna più importante della sua vita: "L'esclusiva non l'ho data a nessuno, l'unica è stata proprio Alessandra e infatti poi l’ho anche sposata".

