Elisabetta Gregoraci brutalizzata da Pierpaolo Pretelli: "Adesso la deve piantare". Senza precedenti: il gesto che lo fa sbroccare

Ora, Pierpaolo Pretelli sbotta. E sbotta contro Elisabetta Gregoraci, con cui al GfVip aveva condiviso un'amicizia speciale, un amore mai sbocciato. Il rapporto, poi, si è compromesso quando lui ha iniziato una storia con Giulia Salemi. Ora, Pretelli, è stufo di essere associato alla ex moglie di Flavio Briatore. E il 30enne ha chiesto pubblicamente alla Gregoraci di smetterla di pensare al passato dato che il reality in cui si sono conosciuti è finito da tempo.

In radio, Pretelli infatti ha attaccato: "Se ho risentito Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip? Le cose che dovevamo chiarire ce le siamo chiarite, sia in casa che durante la finale, quando ho avuto modo di scambiare due parole con lei - ha rimarcato in modo deciso -. L’unica cosa è che lei continua a mettere like e commenti su cose che riguardano i Gregorelli". Insomma, da parte di Elisabetta un atteggiamento che non gradisce, affatto.

Dunque, l'ex velino di Striscia la Notizia ha aggiunto: "Vorrei che un attimo si attenuasse il tutto. Lei ha sempre tenuto il discorso ‘Gregorelli’ sull’amicizia e tale deve rimanere, un’amicizia. Lei è sempre stata chiara, un futuro fuori dalla Casa con me non ci sarebbe stato e non ci sarebbe stato a prescindere da Giulia Salemi". Il messaggio, insomma, è arrivato forte e chiaro: la Gregoraci lo lasci in pace. Già, tra i due è finita malissimo.

