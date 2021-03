Domenica Live, Rosalinda Cannavò e la bomba su Dayane Mello: "Manovrata", Barbara D'Urso sgrana gli occhi

29 marzo 2021 a

Accuse incrociate tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, e Barbara D'Urso sgrana gli occhi. A Domenica Live, su Canale 5, va in scena "C'eravamo tanto amate", la soap sulle due concorrenti del Grande Fratello Vip. Un rapporto conflittuale e molto intenso che pare essersi dissolto fuori dalla casa. Dayane, con un pizzico di gelosia, sostiene di non credere nel legame tra Rosalinda e Andrea Zenga: "Bisogna vedere a letto...", aveva sibillinamente suggerito qualche giorno fa. Tradotto: tutto finto, giusto per far parlare di sé.

Rosalinda, ospite della D'Urso, replica secca: "Non posso che sorridere. A Dayane ho voluto bene, ho cercato di portare massimo rispetto alla nostra amicizia. Ho fatto tanti passi verso di lei, fuori dal GF, nonostante mi abbia attaccato. Ad oggi non devo difendermi da niente, tantomeno da lei". Quindi la frase che fa trasalire la D'Urso: "Dayane è una contraddizione continua. Lei secondo me è influenzata da qualcuno, magari una persona esterna". Un'altra ombra, certo meno inquietante di quelle che Rosalinda/Adua Del Vesco ha sollevato sul caso Ares, ma questo basta alla D'Urso per provare a indagare: chi è quel "qualcuno"? E cosa intende Rosalinda? "Manovrata" perché? Risposte però che la Cannavò non intende dare, svicolando

In studio, a "consolare" Rosalinda, c'è Nicolò Zenga, fratello di Andrea, mai visto prima. "Vedo felice Andrea e sono contento per lui", ha spiegato il primo figlio di Walter Zenga, ex portiere di Inter e Nazionale, con cui peraltro sta ricucendo i rapporti anche grazie alla partecipazione di Andrea al GfVip. "Sono molto soddisfatto", ha spiegato Nicolò riguardo allo stato delle cose con il celebre papà: "Oltre ad esserci visti, ci sentiamo spesso al telefono

