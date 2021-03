Isola dei famosi, Gilles Rocca e Awed, "episodio orribile". "Ti do una bastonata", roba mai accaduta prima

29 marzo 2021 a

Nervi tesissimi all'Isola dei famosi, con Gilles Rocca e Awed ai ferri corti in Honduras. Mentre Valentina Persia ha avuto un battibecco con Vera Gemma, citando addirittura L'esorcista, il vincitore dell'ultima edizione di Ballando con le stelle se l'è presa con il giovane youtuber, fino a minacciarlo di aggredirlo fisicamente. In palapa, Awes si è confidato con gli altri naufraghi ammettendo tutta la sua preoccupazione e inquietudine: "Mi ha minacciato e mi ha detto che voleva darmi una bastonata. Nei suoi occhi c'è la rabbia. È un uomo aggressivo".

Quanto accaduto durante il giorno ha chiaramente monopolizzato anche i commenti in studio, con Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi accanto alla conduttrice Ilary Blasi, tutti abbastanza scossi da quanto andato in onda. E proprio la Zanicchi è stata l'opinionista che ha usato le parole più dure: "Vi stiamo guardando con simpatia, ma quest'episodio è orrendo. Avete dato il peggio di voi". Schietta fino quasi a essere brutale, l'aquila di Ligonchio, come suo solito. D'altronde, la Blasi l'ha chiamata proprio per questo.

"Sono un cretino. Ho un cuore così", è stata la reazione contrita di Rocca, che già a Ballando aveva dato prova di grande sensibilità ma anche di un carattere fumantino che lo aveva portato a polemizzare aspramente con i giudici di Milly Carlucci. "Io sono andato a cercarlo e mi ha vomitato qualunque cosa - ha poi rincarato -. I suoi occhi non sono buoni. Ma io ti asfalto di testa e di tutto".

