Giulia Salemi, tutta una farsa con Pierpaolo Pretelli? "Stai attento, lo ha fatto anche con me": chi rompe il silenzio

Francesco Fredella 30 marzo 2021 a

a

a

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la favola continua. Senza battute d'arresto. Tra gli ex gieffini, a quanto pare, tutto va bene. Ma spuntano frasi choc. “Stai attento. In ogni reality show Giulia aveva una finta storia d’amore. Mi sono sentito usato da lei”: a Nuovo Tv arriva l'avvertimento dell'ex di Giulia Salemi, che mette in guardia Pretelli. Si tratta di Abraham Garcia, uno dei più famosi in Spagna. E' praticamente amato ovunque e la sua storia d'amore con Giulia è finita su tutti i tabloid, ma ha subito una battuta d'arresto.

"Lo facciamo ogni due minuti". Giulia Salemi e Pretelli, dopo il GfVip... roba travolgente

La storia con lo spagnolo è finita tempo fa, ma la Salemi non ha voluto neppure incontrarlo da Barbara d'Urso (in occasione di Live lui era dietro le quinte, ma la fidanzata di Pretelli ha deciso di dire no al faccia a faccia mediatico). E di questo ne è consapevole anche Pretelli, che in quei giorni era nella casa. Pretelli ritrova il sorriso con Giulia, guarda al futuro con positività e non ascolta le critiche di un ex fidanzato che la Salemi aveva frequentato a ridosso di un altro reality.

Diversi giorni fa, invece, Pretelli ha detto di essere innamorato pazzo della Salemi e, quindi, di voler fare sul serio con lei. Nei giorni scorsi non sono mancate polemiche da una parte della Rete, ma la maggior parte dei followers si è schierato nettamente dalla parte dei "Prelemi" (i fan della coppia), che proprio Pretelli in diretta a Protagonisti su RTL102.5 ha voluto ringraziare.

"Hai lottato tanto per me": Giulia Salemi, il messaggio commosso per papà Mario su Instagram

Per l'ex Velino è un momento d'oro. Infatti, ci giunge voce che molto presto un suo nuovo brano è in uscita. Potrebbe trattarsi della prossima colonna sonora estiva. Pretelli ha un passato da dj in molti locali di Roma e ci raccontano che, appena uscito dalla casa di Cinecittà, ha ripreso in mano la sua amata consolle per suonare, mixare, sognare.

"Mi fai vedovo?". Fariba Tehrani si accascia al suolo: gelo all'Isola, il litigio in Honduras finisce in disgrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.