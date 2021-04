Domenica Live, Barbara D'Urso umilia il visconte dell'Isola dei famosi: "Ti amo da 10 anni", "Non hai speranze, sai cosa devi fare?"

05 aprile 2021 a

a

a

Finisce male il blitz amoroso di Ferdinando Guglielmotti, il visconte eliminato dall’Isola dei Famosi, a Domenica Live. Il nobile si è dichiarato ufficialmente a Barbara D'Urso, e la padrona di casa lo ha "rimbalzato" in diretta tv nazionale. Qualche giorno fa, di fronte a una Carmelita visibilmente imbarazzata, era stato Giovanni Ciacci, ospite di Pomeriggio 5, a rivelare come Guglielmotti amasse non ricambiato da anni una donna. La faccia della D'Urso, immortalata anche da Striscia la notizia, era tutto un programma e la sensazione generale è che qualcosa di molto grosso stesse bollendo in pentola. Ora, la clamorosa conferma.

"Ha già trovato il maggiordomo". Lo 'schiavo' di Elisa Isoardi all'Isola, volano parole grosse: sta per finire malissimo?



Ospite della 63enne regina di Mediaset, Guglielmotti (che in Honduras sembrava molto attratto da Elisa Isoardi, anche in questo caso non ricambiato) ha preso il toro per le corna ed è uscito allo scoperto: "Amo Barbara da 10 anni. Lei ha sempre lasciato una porta aperta e io quindi ci spero". Anche perché, ha aggiunto sibillino, la conduttrice è rimasta single. Per lui? Brutte notizie a tempo di record, perché la risposta della D'Urso è immediata e schietta fino a rasentare la brutalità: "Non hai speranze con me. Devi essere felice di essere mio amico perché gli amori finiscono, le amicizie restano".

"Se piglio pure il nubifragio...". Visconte mandato allo sbaraglio, lui impazzisce: gesto estremo in Honduras, subito disgrazia all'Isola dei famosi



Quindi, forse per scrollarsi di dosso lo spasimante indesiderato, consiglia all'amico di attendere la fine dell'Isola dei famosi per poter incontrare proprio la Isoardi. Immaginiamo che l'eventuale faccia a faccia tra i due naufraghi diventerà uno dei momenti cult dei salotti della stessa D'Urso. Nella speranza che il visconte non venga ulteriormente umiliato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.