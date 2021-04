Anna Falchi, lo strepitoso nuovo look: irriconoscibile. Prima il panico, poi la sorpresa

05 aprile 2021 a

a

a

Fermi tutti, è tempo di rivoluzione. Almeno per Anna Falchi, che rivoluziona - letteralmente - il suo look. Da anni siamo abituati a vedere la meravigliosa showgirl, 48 anni, con una lunga e sbarazzina chioma bionda. Già, la Falchi, tifosissima della Lazio, è "una bionda per eccellenza". O meglio, lo era. Già, perché la rivoluzione è andata in scena su Instagram, laddove la Falchi si è mostrata con il suo nuovo, e sorprendente, look.

"Tutto sospeso". Sesso, la più intima delle confessioni di Anna Falchi: virus, un incubo sotto alle lenzuola

Per lei ecco un taglio cortissimo e soprattutto un nuovo colore: addio al biondo, i capelli ora sono castani. La showgirl ha chiesto a tutti i suoi fan di dire che cosa ne pensassero, insomma di dare il loro parere sulla scelta stilistica. Risultato? Promossa a pieni voti. E solo dopo aver incassato la "fiducia" dei suoi seguaci, ecco che la Falchi svelta che la rivoluzione è... una farsa: si trattava soltanto di un pesce d'aprile.

La Falchi aveva scritto di voler dare un taglio al suo passato. Tra i commenti ecco quello di Sandra Milo: "Con questo taglio sbarazzino e quel colore di capelli risaltano di più gli occhi. Il biondo è biondo, ma stai molto bene". E ancora, Milena Miconi, che da par suo ha aggiunto: "Wow Anna pazzesca!!! Brava che hai avuto coraggio, io ci penso ma poi non ce la faccio. Complimenti, bellissima!". A onor del vero, già qualcuno avanzava l'ipotesi che si trattasse di un pesce d'aprile.

"Mi sposo con un uomo, voglio te come testimone". Anna Falchi sconvolta dal suo ex, colpo basso delle "Iene": reazione estrema

Dunque, la soluzione al piccolo mistero la ha offerta la Falchi stessa in una story su Instagram: "Oggi è il primo aprile... pesce d'aprile". Quindi ha mostrato la sua consueta chioma bionda, lunga e patinata. Insomma, era solo una parrucca. Ma chissà, forse Anna Falchi, considerato il successo riscosso, potrebbe tenere in considerazione per il futuro l'ipotesi di un taglio cortissimo e castano...

"Lo ho visto coi miei occhi, questa mattina". Vaccino, la pesantissima testimonianza di Anna Falchi: cosa sta accadendo (davvero)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.