Belen Rodriguez, l'ultimo brutale schiaffo a Stefano De Martino: "Tutto pronto", rumors impazziti sull'argentina

Il sì potrebbe essere dietro l’angolo. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, che presto diventeranno genitori, a quanto pare hanno voglia di suggellare il loro amore con le nozze. La bella argentina, però, è già stata sposata con Stefano De Martino (che aveva conosciuto quando lui frequentava la scuola di Amici di Maria De Filippi. Adesso, dopo la rottura clamorosa dei mesi scorsi e quel ritorno di fiamma sfumato, Belen vuole convolare a nozze. Potrebbe avvenire tutto a stretto giro di posta.

La storia tra la Rodriguez e Antonino, che di professione fa il parrucchiere, è iniziata improvvisamente dopo un colpo di fulmine. Belen non ha nascosto sin da subito un certo interesse per questo ragazzo che, sicuramente, ricorda alcuni suoi ex (da De Martino a Iannone). Ma è acqua passata. Inutili polemiche. Ora la Rodriguez, incinta di una femminuccia, vuole gioire con Antonino. Sembra aver trovato l’uomo giusto. Eppure, una parte dei suoi fan - un mese e mezzo fa - avevano gioito per il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Si è trattato di qualcosa lampo, veloce. Nulla di più.

Poi, misteriosamente, è tornata tra loro una crisi senza precedenti. Belen e Stefano si sono detti addio definitivamente. Il loro unico figlio Santiago si divide tra mamma e papà, che però sono rimasti in buoni rapporti. Ora Belen, che sta virando verso l’imprenditoria, volta pagina. E con il suo Antonino Spinalbese è pronta a sognare. Lui, intanto, sui social è diventato già un fenomeno. Belen nei prossimi mesi darà al mondo una femminuccia e potrebbe, quasi sicuramente, trasferirsi a Ibiza con tutto il “clan Rodriguez” (come scherzosamente chiamano i fan la bellissima famiglia argentina).

