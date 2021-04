Supervivientes, Valeria Marini in micro bikini nel fango. La verità (scostumata) in diretta: quello che ha sempre nascosto

09 aprile 2021 a

La battaglia nel fango a Supervivientes svela la verità più "scostumata" su Valeria Marini: da oggi, tutti sapranno quanti chili pesa. Non un dettaglio secondario per una diva come lei, sempre molto abbottonata sulla questione.

Partenza col botto all'Isola dei famosi spagnola per la Valeriona nazionale, autentica beniamina dei telespettatori iberici e cult trash sui social. Nel giro di poche ore, italiani e spagnoli uniti in un solo grido: Forza Valeria. E la showgirl sardo-romana, 53 anni, regala perle su perle. Prima di sbarcare in Honduras, ha mostrato ai colleghi naufraghi come rompere un cocco senza machete, semplicemente scaraventandolo a terra nella perplessità e nell'imbarazzo generale. Quindi si è fatta pizzicare nella camera da letto del connazionale Gianmarco Onestini: "Che c'è di male? Sono sonnambula", si è difesa lei, anche se pochi le credono e anzi si è già scatenato il toto-flirt.



Il meglio (o il peggio) arriva però in spiaggia, durante la prima prova: un percorso a ostacoli, in costume da bagno, che prevede evoluzioni, passerelle, pallonate e molte, molte cadute. Tutto, ovviamente, nel fango. Tenere a bada il bikini striminzito per la burrosa Marini è impresa impossibile.

La missione però non è mostrare le proprie grazie, ma fare il pieno di sabbia, cocchi e fango, appunto, e arrivare a una bilancia. Vince chi trasporta più materiale, e la tara alla fine mostra anche il peso reale "netto" del naufrago. La Marini è così passat da 80 kg e 100 grammi a 84 kg e 100 grammi. Quattro chili di "carico" che non sono stati sufficienti, però, per far trionfare la propria squadra (che dovrà vivere su un barcone in mezzo al mare, peraltro).

