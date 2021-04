Isola dei famosi, Akash Kumar insulta Ilary Blasi dopo la diretta: "Visto? Asfaltata". Mediaset, la situazione precipita

Francesco Fredella 13 aprile 2021 a

Tutto è durato poco, un attimo. Il tempo di ricredersi su Akash Kumar, ex concorrente dell’Isola dei famosi, che appena è arrivato in tv ha fatto il "mea culpa". Poi tutto è precipitato lontano dagli studi televisivi, praticamente sbottato il modello ha sbottato contro Ilary Blasi e Tommaso Zorzi. Ma stavolta non lo ha fatto in diretta. Nessuna tele-rissa. Una volta finita la puntata, Akash ha pubblicato una Stories su Instagram. "Ragazzi sono ancora qua, li ho asfaltati, li ho asfaltati", ha detto. Sui social è accaduto di tutto perché la sua opinione ha praticamente spaccato a metà il pubblico (che ha attaccato l'ex concorrente dell'Isola dei famosi). Ma andiamo per gradi. Proprio in televisione Akash si è raccontato a cuore aperto convincendo tutti (per prima Ilary Blasi). "Volevo ringraziarvi tutti perché non mi avete fatto mancare mai il vostro sostegno…", ha detto ai suoi followers subito dopo la puntata. Ed infatti dalla Blasi ha parlato di attacchi di panico, dimagrimento e sofferenze amorose del passato. In pratica ha giustificato quel suo modo di fare che, a primo acchito, appare un po' sopra le righe.

"Quando mi arrabbio parlo velocemente e non si capisce nulla", ha continuato. Questa frase ha strappato un sorriso a Elettra Lamborghini, che era in studio. Poi l'attacco a Tommaso Zorzi che - per la prima volta - non è sembrato molto a proprio agio. Ma questa è un'atra storia. Akash, però, è tornato sui propri passi: social alla mano, ha inveito a fine puntata contro conduttrice e opinionisti. Eppure si era salvato in calcio d'angolo. Un vero peccato.

