Giulia Salemi e Dayane Mello, confessione piccantissima: "Chi mi ha fatto provare il mio primo orgasmo"

Temperatura bollente a Salotto Salemi. Il nuovo format di Mediaset Play condotto da Giulia Salemi, influncer italo-persiana, parte all'insegna del Grande Fratello Vip e di confessioni molto, molto intime. Ospite della ex gieffina la sua ex coinquilina Dayane Mello, la modella brasiliana con cui condivise peraltro una famosissima sfilata da "smutandata" sul red carpet di Venezia, qualche anno fa. Tempi andati, oggi c'è la tv e soprattutto il gossip. La Salemi, mentre la mamma Fariba Tehrani si gode il sole dell'Isola dei famosi, si concentra sulla storia d'amore con Pierpaolo Pretelli, nata proprio nella casa di Cinecittà sotto lo sguardo attento e compiaciuto di Alfonso Signorini. Quello che sembrava un flirt a uso e consumo del reality (la Salemi doveva essere il rimpiazzo di Elisabetta Gregoraci, fiamma di Pretelli) si sta rivelando una relazione seria con imprevedibili risvolti. E Dayane chiede conto a Giulia proprio degli aspetti più intimi e riservati.

"Sei riuscita ad arrivare all'orgasmo o no? Tutta Italia vuole sapere questo?", chiede maliziosa la Mello, facendo riferimento a una famosa e pepata confessione della Salemi nella casa. "Immagino che non dormano la notte in Italia per questo", risponde la Salemi, finita nelle vesti di intervistata e un po' finto-imbarazzata. "Posso dirti che sì... the winner is... Pierpaolo Pretelli! Ciao Pier... che vergogna!". Ovazione.

"Credo di avere un blocco con il mio corpo - aveva spiegato la Salemi al GFVip -. Ci sono problemi anche a relazionarmi fisico a fisico. Io ad oggi non credo di aver mai provato un 'vero piacere', dico uno reale. Io ho sempre fatto finta. Ho emulato un qualcosa di non vero con i miei ex. Quando le amiche mi descrivono le loro sensazioni forti, io mi accorgo di non averle mai assolutamente provate. Non ho molte esperienze, non è che dico prendo un uomo e lo ribalto. Le mie volte si contano davvero".

