Domenica In, a poche ore dalla diretta un'indiscrezione pazzesca su Mara Venier: "Dove la vogliono"

In molti pensano a un nuovo futuro per Mara Venier. Visti i successi di Domenica In da quando c'è lei al timone, c'è chi spera in un "salto di qualità". Tempo fa si era parlato di un suo probabile addio alla trasmissione di Rai 1, ma alla fine il pericolo è rientrato. La Venier non ha infatti alcuna intenzione di lasciare. Anzi, per lei potrebbe esserci anche una novità. È Maurizio Costanzo sulle pagine di Nuovo, nel rispondere a una spettatrice entusiasta di Mara Venier, a svelare voci di corridoio: “Molti la vorrebbero sul palco dell’Ariston per il prossimo Festival di Sanremo”. E ancora: "Non so se ci siano trattative in corso, ma con lei a Sanremo ci sarebbe da divertirsi”.

Intanto sono stati svelati tutti gli ospiti della puntata del 18 aprile. In studio ci sarà l'attrice Sabrina Ferilli, Donatella Rettore e Letizia Moratti. Per l'attualità invece la Venier intervisterà il professor Francesco Vaia e Matteo Bassetti. Spazio poi alla musica con i Ricchi e poveri e i Coma Cose, che hanno preso parte dall’ultimo Festival di Sanremo e presentano a zia Mara il loro nuovo album contenente il singolo ‘Fiamme negli occhi’ che si è aggiudicato il disco d’oro.

Ma sarà la Ferilli l'ospite più atteso. L'attrice è infatti stata al centro della cronaca di queste settimane. Tutto merito di una proposta fatta a un operaio dell’Ilva di Taranto. L'uomo è stato licenziato solo per aver rilanciato la fiction della Ferilli su Facebook. L'attrice ha così proposto a Riccardo Cristello, questo il suo nome, di sostenere la causa in tribunale contro il licenziamento e anche uno stipendio. Ma Cristello ha ringraziato e rifiutato l’offerta della Ferilli, che lo ha però chiamato: "Ho una grande famiglia che mi sostiene e anche il sindacato mi sta seguendo. Ma sono stato molto lusingato dalle sue parole e mi ha dato forza e coraggio".

