Supervivientes, Valeria Marini umiliata dall'ex: "Piantala di fare la ragazzina". La rivelazione intima e umiliante

Ci va giù pesante Gianluigi Martino nei confronti dell'ex fidanzata Valeria Marini. In una intervista rilasciata a Nuovo, Martino ha confidato di aver visto alcuni video dell'ex compagna a Supervivientes, l'Isola dei Famosi spagnola, e di non aver visto la showgirl in condizioni proprio smaglianti: "La trovo fuori forma. Alla prova peso a Supervivientes la bilancia segnava 84 chili" ha detto Martino. Nell'intervista, l'ex compagno ha detto di trovare sempre bellissima la Marini, ma poco dopo è tornato all'affondo: "Forse era l'amore che me la faceva vedere così" ha detto.

Inoltre, l'ipotesi di Martino è che la showgirl avrebbe deciso di partecipare alla versione dell'Isola spagnola, dato che la sua immagine in Italia sarebbe ormai coperta dalla truffa di cui è stata vittima la madre. Gianna Orrù, è infatti stata truffata per 335mila euro. In televisione, le Iene hanno ricostruito insieme i pezzi del caso. La 83enne ha affidato a Giuseppe Milazzo Andreani i risparmi di una vita, presto fatti sparire dal produttore cinematografico. In un servizio del programma di Davide Parenti, Milazzo ha accusato Valeria Marini e sua madre di avercela con lui, smentendo tutte le accuse nei suoi confronti. La questione è arrivata in tribunale e il produttore è stato rinviato a giudizio per truffa aggravata.

Nell'edizione spagnola dell'Isola dei Famosi, Valeria Marini è invece sempre più protagonista, in positivo, ma anche in negativo. Non è sfuggito a Martino il flirt dell'ex amata con Gianmarco Onestini. L'imprenditore ha sottolineato il due di picche preso dal fratello di Luca Onestini. Inoltre, ha consigliato alla Marini di evitare di comportarsi come una ragazzina, onde evitare di cadere nel ridicolo. Dopo aver litigato aspramente con una naufraga, la 53enne ha perso le staffe anche con Lara Sajen. Il simbolo della comunità trans è stata accusata di essere troppo aggressiva e di trasmettere energie negative sul resto del gruppo. Il litigio si è presto risolto e l'attrice italiana ha dato un bacio in bocca alla Sajen, nello stupore generale.

