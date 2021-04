Isola dei Famosi, la rivelazione choc di Daniela Martani : "Quando ero in Honduras l'hanno aggredita"

23 aprile 2021 a

Una rivelazione choc quella che Daniela Martani, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, ha fatto sulle sue storie Instagram. Diversi video nei quali ha confessato che, poco dopo il suo approdo in Honduras, la sua cagnolina è stata aggredita. “Vi avevo detto che vi avrei raccontato cosa fosse successo alla mia cagnolina. Quando ero all’Isola è stata aggredita da un pitbull sul collo”, ha spiegato in maniera provata l'ex concorrente del reality di Canale 5.

La Martani, però, ha detto di averlo saputo solo dopo la sua uscita dal programma. E una volta rientrata in Italia, si è subito preoccupata per il suo cane. Adesso, comunque, la cagnolina sta bene, stando a quanto raccontato dalla stessa Martani su Instagram. “Per fortuna sta bene. L’aggressione è avvenuta sopra il collo e non alla giugulare, altrimenti purtroppo non l’avrei più vista viva", ha continuato l'ex naufraga.

La cagnolina al momento sta bene anche grazie all'intervento tempestivo della sorella della Martani, che subito dopo l'aggressione ha portato il cane dal veterinario. Daniela, poi, ha chiarito che se avesse saputo prima di questo episodio, avrebbe immediatamente abbandonato l'Isola dei Famosi: "Non mi hanno detto nulla perché non volevano allarmarmi e perché sapevano che non sarei rimasta…”. L'ex naufraga ne ha approfittato anche per ringraziare i suoi follower per tutto l'affetto ricevuto dopo l'eliminazione dal reality.

