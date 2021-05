Felicissima sera, Eros Ramazzotti scandaloso: "Michelle Hunziker a letto non rideva. E il suo lato B...". Pio e Amedeo senza parole

01 maggio 2021 a

a

a

Non è invitata Michelle Hunziker, ma sul palco di Felicissima sera, insieme all'ex marito Eros Ramazzotti, c'è anche lei. I due padroni di casa, Pio e Amedeo, hanno giurato di abbattere tutti i tabù e di salutare il pubblico in grande stile in occasione dell'ultima puntata. Promessa mantenuta, e così il venerdì sera di Canale 5 si tinge di colori piuttosto vivaci, diciamo piccanti. Merito anche del cantautore romano, storico compagno di una giovanissima Michelle negli anni 90 e padre di Aurora.

"Le urla di Mara Venier". Pio e Amedeo, la verità dietro le quinte dello "scandaloso" Felicissima sera





Per l'occasione, Pio e Amedeo rispolverano l'immancabile indimenticabile poster realizzato dalla Hunziker, ancora ragazzina, per la lingerie Roberta, con Lato B (clamoroso) in bella vista in primo piano. "Quando ho conosciuto Michelle era da lì a poco da questa foto. L'ho riconosciuta guardandola di spalle? No, no, dagli occhi. Mi piacevano gli occhi". E quando i padroni di casa provocano Eros, arriva la replica secca: "Penso che anche adesso sia ancora in forma. Fatemi vedere i calli che avete in mezzo alle mani", è la battutaccia di Ramazzotti. Nessun doppio senso: inequivocabile.

"Neg*** e fro***, smascheriamo i moralisti con una raffica di parole vietate": Pio e Amedeo, la sfida in tv

Ma il meglio (o il peggio, a seconda dei punti di vista) arriva quando Pio e Amedeo gli chiedono: "Perché ride sempre? Che c***o c'ha da ridere?". Effettivamente, la svizzera più famosa d'Italia. conduttrice ormai storica di Striscia la notizia spesso in tandem con l'amico Gerry Scotti, è celebre anche per la sua risata contagiosa. "Non lo so - replica sibillino l'ex marito -, però a letto non rideva, almeno lì". E giù sghignazzate anche se, a giudicare dagli inevitabili commenti su Twitter in tempo reale, non mancano gli indignati scandalizzati dalla battuta "machista" di Eros. Spazio anche per la musica, campo in cui Ramazzotti è difficilmente attaccabile: medley insieme a Pio e Amedeo di alcuni dei suoi più grandi successi, da Un'emozione per sempre a L'Aurora (dedicata proprio alla figlia appena nata), e annuncio a sorpresa: il cachet della serata verrà devoluto in beneficenza dal cantante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.