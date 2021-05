Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, dopo "Ballando" è finita molto male": "L'ultimo messaggio", la confessione che fa godere le malelingue

01 maggio 2021 a

Non sembra essere finita bene tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro . L'ex concorrente di Ballando con le stelle e il ballerino di Milly Carlucci avevano "incendiato" l’edizione 2020 a suon di esibizioni sensuali, video ammiccanti dietro le quinte, parole dolcissime sui social e gossip scatenato.

La conduttrice, rimasta senza programma dopo la chiusura traumatica della Prova del cuoco, e single dopo la rottura (non proprio facile) con Matteo Salvini, sembrava molto intima con Todaro e tutto lasciava presupporre che la bella "amicizia" nata sul set di Ballando sarebbe sfociata in qualcosa di più impegnativo al termine del programma di Rai1. Invece oggi, a pochi mesi di distanza, i due sembrano parecchio lontani. E la partecipazione della Isoardi all'Isola dei famosi, in Honduras (peraltro già finita per colpa di un infortunio agli occhi, così come a Ballando era stata costretta al ritiro per un problema fisico al piede, iella da reality) non sembra c'entrare granché.

"Le ho fatto un in bocca al lupo quando è partita per l’Isola dei Famosi, l’ho anche seguita - ha spiegato Todaro in una intervista al settimanale Vero, da cui emerge una certa amarezza -. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale e per il suo compleanno (27 dicembre, ndr), ma la situazione legata al Covid non ha aiutato". Un po' poco, insomma, per quello che sembrava un feeling capace di sfidare anche le malelingue di chi sosteneva che fosse stato tutto organizzato per dare un bello slancio mediatico proprio a Ballando.

La prova che il rapporto tra Todaro e la Isoardi non ha retto ai riflettori spenti la fornisce un altro dettaglio: Raimondo ha mantenuto un ottimo rapporto e contatti frequenti con altri concorrenti come Giusy Versace, Elisa Di Francisca, Mauro Coruzzi, Giovanni Ciacci e Nunzia De Girolamo. Tradotto: basta volerlo per davvero. Ora Todaro è single, dopo la fine dolorosa del matrimonio con la ballerina di Amici Francesca Tocca e il flirt smentito con Sara Arfaoui, la Professoressa de L’Eredità.

