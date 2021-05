Eva Henger gode? "Io e Mercedesz ci siamo lasciati". L'addio di Lucas Peracchi e il pesantissimo sospetto

Francesco Fredella 02 maggio 2021 a

E’ finita tra Lucas Peracchi e Mercedes Henger. All’improvviso un terremoto. Lucas Peracchi, il famoso personal trainer, lascia Mercedesz Henger. Tutto avviene come un fulmine a ciel sereno. I due si erano conosciuti diversi anni fa ed erano andati a vivere insieme. Sembravano felicissimi, oltre ad essere belli. Sembra che non andassero più d’accordo da un po’ di tempo, ma Lucas per adesso non parla. Massimo silenzio. Eppure, la notizia sconvolge il mondo della tv.

Come mai? Mistero. Lucas era uno dei papabili concorrenti dell’Isola dei famosi, ma possibilità di sbarcare in Honduras è svanita. I due hanno condiviso assieme un lungo percorso televisivo fatto di ospitate e non solo: allenamenti sui social e viaggi. A Domenica live, un anno fa all’incirca, Lucas aveva fatto una promessa d’amore a Memy, regalandole idealmente un mattoncino al posto di un anello. La favola è durata un anno. Tutto finito. Ma sarà la decisione definitiva? Mercedesz come la prenderà? Tutto resta in balia del mistero, almeno per adesso. La coppia non ha ancora rotto il silenzio, ma potrebbe farlo molto presto. Ed il gossip s’infiamma.

Tra Lucas e Eva Henger, la madre di Mercedesz, c’erano stati scontri a distanza con accuse pesantissime nei confronti del personal trainer (che era stato difeso dalla fidanzata). Accusa, tra l’altro, smentite da Peracchi che categoricamente ha teso la mano ad Eva Henger. Ma tutto senza risultato. E’ questo uno dei motivi della rottura improvvisa tra Lucas e Mercedesz?

