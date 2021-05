Domenica Live, "no, Barbara, questo non l'ho mai detto". Volano pesanti accuse e Samantha De Grenet sbotta

Francesco Fredella 03 maggio 2021 a

Si torna a parlare del Grande Fratello Vip, dopo mesi dall'ultima puntata. Ed ora, senza freni, rompe il silenzio Samantha De Grenet (ospite a Domenica Live, il programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso). Torna a galla un presunto astio nei confronti di Stefania Orlando (che ha partecipato al GF vip ritrovandosi nella stessa casa della De Grenet). Sembra che in una recente intervista la De Grenet abbia detto di non sapere chi sia la Orlando. Possibile? Una cosa simile sarebbe uno choc. Ma, proprio a Domenica Live, arrivano tutti i chiarimenti. "Questa roba non l’ho mai detta, assolutamente no. Barbara no, onestamente non l’ho detto", dice l'ex modella.

Ma arriva subito la replica della direttrice del settimanale Mio, Silvia Santori. “Ho riflettuto a lungo se replicare o meno a queste parole pronunciare in diretta nazionale nel corso di una delle trasmissioni più seguite in tv. Conosco le regole del gioco. Quando però il gioco lede la credibilità e la professionalità mia e di chi lavora con me, allora non mi diverto più", dice la direttrice di Mio. "Samantha al nostro giornale ha dichiarato: “Le amicizie vere sono quelle che durano negli anni e che superano anche dei piccoli terremoti. Avoglia a camminare ancora, non so neanche chi sia Stefania Orlando. Nel senso…”.

Io quell’intervista non solo l’ho letta ma l’ho anche ascoltata, avendola noi ovviamente registrata. Ed è esattamente questo che abbiamo ribadito a De Grenet quando ci ha chiamati prima di andare ospite a Domenica Live: noi avevamo la registrazione. E’ per questo che mi sono molto meravigliata quando l’ho sentita rispondere a Barbara “Assolutamente no, non l’ho detto”. Ovviamente le abbiamo fatto avere l’audio della dichiarazione. Ma visto che da parte sua non c’è stata nessuna precisazione pubblica abbiamo deciso di difenderci da soli”.

