Principe Harry, "muro di ghiaccio a Windsor": ripensamento clamoroso, non torna più a Londra? La spaccatura definitiva

Il principe Harry avrebbe deciso di non tornare a casa per l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana, il prossimo 1° luglio. Secondo una fonte reale, il duca del Sussex non presenzierà all’evento organizzato a Kensington Palace per la celebrazione di quello che sarebbe stato il 60° compleanno di sua madre. Tuttavia questa decisione starebbe preoccupando Harry, consapevole del risvolto mediatico che potrebbe avere nei confronti del pubblico britannico. La sua notorietà, secondo recenti sondaggi, è scesa molto e la via intrapresa al fianco di Meghan negli Stati Uniti, non è andata giù all’ala più conservatrice dei sudditi di Sua Maestà.

Il presentatore della trasmissione Talkradio, Patrick Christys, ha sottolineato come: “Harry avrebbe altre intenzioni per il 1° luglio rispetto a tornare a Londra”. Gli fa eco anche l’opinione di Lady Colin Campbell, un’eminente autrice reale: “Ho il sospetto che potrebbe non tornare. Sa perfettamente che andrebbe incontro ad un muro di ghiaccio, non solo da parte della famiglia, ma anche del pubblico britannico. Sarebbe una mossa saggia da parte sua evitare, almeno che non voglia farsi vedere pentito e rammaricato per quanto avvenuto ultimamente, cercando la via della riconciliazione”.

Eppure sembrava che per esempio col fratello William le cose andassero meglio. Erano tornati a parlarsi durante il tragitto a piedi verso la cappella di San Giorgio nel castello di Windsor, durante il funerale del principe Filippo. Se nella chiesa i due fratelli, da tempo ai ferri corti, avevano evitato di guardarsi. Lo stesso non si può dire fuori. Grazie a Kate Middleton infatti i due si erano avviati a piedi verso il castello e, invece di salire sulle automobili che erano lì a disposizione, si eranoavvicinati e avevano iniziato a chiacchierare con loro. Dopo qualche scambio di battute, la moglie di William aveva fatto un passo indietro e lasciato i due fratelli parlare tra di loro.

