Patrizia De Blanck, sfuriata sconvolgente: "L'ho preso a ombrellate". Cosa è successo al supermercato

Patrizia De Blanck lo scorso weekend per difendere un suo amico da un omofobo al supermercato, ha rivelato di avere fatto una cosa non comune. Ha infatti detto di aver preso a ombrellate l’omofobo di turno, il quale ha preso di mira il suo amico per via del suo look: “Sono stanca di questi omuncoli frustrati e repressi…”

Successivamente Patrizia De Blanck, in una intervista a Affari Italiani, ha detto di aver preso più volte a ombrellate l’omofobo di turno e ha anche raccontato cos’è successo dopo. La contessa ha dichiarato che l’omofobo appena l’ha vista così arrabbiata se l’è data a gambe levate come una ‘bambina terrorizzata’.

“Dopo la mia ombrellata quell’uomo è fuggito come una bambina terrorizzata dal lupo cattivo. Il classico vigliacco che quando vede una reazione che non si aspettava da parte di una donna, scappa a gambe levate…” Patrizia De Blanck ha poi ricordato che siamo nel 2021 e di non riuscire più a tollerare queste forme di discriminazione. Motivo per cui non c’ha visto più nel momento in cui il suo amico è stato aggredito verbalmente in quel modo. Patrizia De Blanck ha poi concluso asserendo senza indugio alcuno che gliene avrebbe date pure altre, aggiungendo che deve solo ringraziare il problema all’anca che le ha impedito di inseguirlo: “Non è possibile che in Italia ancora oggi si possa essere giudicati e quindi scherniti e discriminati per il modo di vestirsi…Combatto contro ogni tipo di discriminazione…”, ha concluso.

