Maria Teresa Ruta, il video sexy su Tik Tok e gli insulti: "Ridicola, hai 60 anni"

Derisa e ricoperta di insulti: Maria Teresa Ruta, ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è sfogata sui social puntando il dito contro chi la critica. La Ruta sarebbe stata presa di mira a causa di alcuni video ironici e divertenti che fa su TikTok. La mamma di Guenda Goria ha deciso, allora, di pubblicare nelle sue storie tutte le cattiverie che le vengono dette. Qualcuno le ha scritto: "Alla stupidaggine non c'è mai fine, ma guarda cosa tocca fare a 60 anni per farsi notare". Qualcun altro invece: "Comprendo il voler restare giovani ma a tutto c'è un limite".

Di fronte a questi messaggi al veleno, la Ruta ha ammesso: "Questi sono alcuni commenti che ricevo quotidianamente. A volte li leggo e ci rimango male. Poi passa perché nella mia vita ho deciso di concentrarmi solo sulle cose belle". Continuando a sfogarsi su Instagram, poi, l'ex gieffina ha voluto dedicare un pensiero a chi non ha la sua stessa forza per reagire a commenti acidi di questo tipo: "Non cascateci mai. Siate quello che volete essere e divertitevi sui social, incuranti delle possibili critiche”.

Secondo Maria Teresa Ruta, infatti, non sono i vestiti o le acconciature a definire una persona: “Non è farvi i codini o mettere un vestito a forma di gelato che vi renderà meno seri, sono i vostri valori e le vostre azioni a fare la differenza". E infine un augurio per i suoi haters: "Mi auguro che quando arriverete voi a 60 anni nessuno vi riservi commenti del genere, né a voi né alle vostre mamme. La felicità non ha età!".

