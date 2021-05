Barbara d'Urso, Alessi sgancia la bomba: "Da diversi mesi mi è giunta voce". Sapete chi la sta corteggiando?

Roberto Alessi 09 maggio 2021 a

Un innamorato per lei «Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza». Chi scrive è il noto professionista Francesco Zangrillo, sul suo account privato Instagram. Con queste parole nega il gossip delle ultime ore. Non sarebbe lui l'anonimo spasimante che ha inviato un copioso mazzo di rose rosse all'ex signora Briatore. Eppure qualcuno lo dava per certo, ma la smentita, giunta alla redazione di Novella 2000 attraverso un amico che ha accesso al suo account, rivela esattamente il contrario.

Ora però la domanda che si fa è un'altra: chi è la misteriosa donna amata da Zangrillo? Non ci sono dubbi: la smentita è una conferma di un amore assoluto per Barbara d'Urso. Da diversi mesi, infatti, mi era giunta voce che la regina di Cologno avesse un corteggiatore molto innamorato. Peccato solo che il suo proverbiale riserbo per la vita privata non abbia mai lasciato trapelare chi. Almeno sotto i riflettori, perché già intorno allo scorso Natale sapevo e avevo scritto di un autorevole professionista, bello e grintoso, molto preso da lei.

Sapevo di Zangrillo ma non ero certo che avesse avuto successo nel suo corteggiamento. E ora la necessità di Zangrillo di mettere un freno alle voci su di lui mi ha dato la conferma sui suoi sentimenti. D'altra parte, libero lui (divorziato da tempo e con tre figli tra i 20 e i 12 anni) e libera lei, bello lui (biondo e fisicato) e bella lei, sembrerebbero già da ora una coppia più che perfetta!

