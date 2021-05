Andrea Zelletta, "vorrei farlo": il sogno proibito dell'ex Grande Fratello Vip, la confessione

Francesco Fredella 10 maggio 2021 a

Andrea Zelletta senza segreti. Dopo il trasloco, dalla provincia di Milano al centro della città, si lascia andare a confession su RTL102.5 News. "Per la cameretta c'è ancora tempo. Ora ho scelto un bilocale", dice. Andrea Zelletta, modello ed ex concorrente del Grande Fratello vip, non ha dubbi sul futuro. Insieme a Natalia Paragoni. "Qualcuno sperava che tra noi finisse tutto, ma ha fatto male i conti", racconta a RTL102.5 News Zelletta. "Siamo felici come prima, più di prima".

Ora nella sua agenda c'è una data: il 28 maggio uscirà il suo secondo lavoro musicale. "Si tratta di un nuovo brano, sono un dj e nella casa che ho preso in affitto c'è spazio per il mio studio musicale", continua l'ex gieffino. Adesso ha un sogno: "Vorrei tornare in tv, ma partecipare a Masterchef. So cucinare bene. I piatti a base di pesce sono la mia specialità. I paccheri ai frutti di mare sarebbero da sfida in tv". E se, adesso, Zelletta decidesse di partecipare ad un nuovo programma televisivo? Il Gf vip, sicuramente, gli ha regalato tanta visibilità (prima era stato corteggiatore a Uomini e donne dove ha conosciuto Natalia, sua attuale fidanzata).

La loro storia d'amore va a gonfie vele. Il matrimonio potrebbe essere dietro l'angolo. Nessuna notizia per adesso da Zelletta che si gode il bel momento. E manda una stoccata a Zenga jr. "Gli avevo chiesto una mano per cercare casa in affitto, mi ha proposti case troppo costose. Forse per la percentuale", scherza l'ex gieffino che ha un bel rapporto con il figlio dello storico portiere dell'Inter, conosciuto proprio nella casa di Cinecittà (dove Zelletta è rimasto per 6 lunghi mesi).

