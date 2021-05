Chiara Ferragni, incidente molto spinto nel giorno del compleanno: vestitino strizzato e troppo scollato? Si vede tutto

10 maggio 2021 a

Chiara Ferragni ha festeggiato il suo compleanno in un resort di lusso in provincia di Siena. Per i suoi 34 anni si è regalata qualche giorno in Toscana in compagnia del marito Fedez e dei figli Leone e Vittoria. Qui, nel cuore della Maremma, la Ferragni ha sfoggiato una serie di look molto diversi tra loro. Si è mostrata su Instagram in versione ragazza della porta accanto, in jeans, ma anche con giacche senza sotto niente, dei bikini che lasciavano ammirare le sue curve e anche con un vestitino a fiorellini trasparente e scollatissimo. Molto criticato.

Proprio con questo abitino la Ferragni si è resa protagonista di un incidente sexy in una meravigliosa villa ne senese. La fashion blogger infatti non indossava il reggiseno e ad un certo punto le è uscito mezzo capezzolo. Come al solito sono fioccate le critiche sui social. “Capisco la gioia nell’avere un seno più pieno ma sono proprio di fuori“, scrive una. E ancora: “Ma il senso di indossare questa tutina?“, commenta un'altra. “Non voleva far vedere le zinne no no...”, ironizza un'ultima follower.

Insomma, come al solito la Ferragni, non smette di far discutere. Solo qualche giorno fa, venerdì 7 maggio, giorno in cui ha spento 34 candeline, Chiara ha avuto un omaggio veramente prezioso: un anello di diamanti rosa con uno zaffiro rosa a forma di cuore che non arriva però dal marito, ma dal brand Masetti Gioielli. Dopo il post della Ferragni, il sito della gioielleria è andato in crash. Un anello che potrebbe valere decine di migliaia di euro. Lo zaffiro rosa è molto raro ed è legato alle emozioni, all'amore e alla famiglia. Un dono super romantico, ma dal costo decisamente non adatto a tutte le tasche.

