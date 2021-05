Avanti un altro, Laura Cremaschi e il dramma prima di Bonolis: "Vergogna a uscire di casa"

11 maggio 2021 a

C'è stato un momento in cui Laura Cremaschi, bionda e bella protagonista di Avanti un altro, non aveva il coraggio di mettere il naso fuori dall'uscio di casa. No, coronavirus e lockdown non c'entrano: c'entra, piuttosto, l'insicurezza giovanile che molti hanno provato, anche le star della tv. Tutto vero: anche le "Bonas e dintorni" hanno i loro scheletri nell'armadio.

Intervistata dal settimanale DiPiùTv, la bella Laura, che nel quiz preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e nella sua versione della domenica sera veste i panni della Regina del web (titolo quantomai azzeccato visto il successo che riscuote su Instagram), ha spiegato di aver avuto un problema fisico che l'ha afflitta per due lunghi anni, prima di sbarcare sul piccolo schermo. "Avevo il viso deturpato dall’acne. Sono stati due anni molto duri in cui sono stata male. Mi vergognavo di uscire di casa". Decisamente impensabile, e un bel messaggio per tutti.

Ora, splendida e maturata, la Cremaschi può dedicarsi interamente alla carriera televisiva: con Bonolis, spiega, "c’è una bella intesa, sto imparando molto". E con Miss Claudia, al secolo Claudia Ruggeri, sua collega nel Salottino, è nata una bella amicizia. Un affiatamento che ha portato le due bellezze a iscriversi insieme all'Università, per la precisione alla facoltà di Psicologia.

