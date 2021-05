Avanti un altro, Paolo Bonolis sconcertato: "Ma che fa, tira fuori il c***o?". Imbarazzo senza precedenti

10 maggio 2021 a

a

a

"Che fa, tira fuori il ca***o?". Paolo Bonolis fuori controllo ad Avanti un altro. Nella puntata domenicale del folle quiz di Canale 5, il conduttore e Luca Laurenti rimangono spiazzati dal gesto di una concorrente del loro "Salottino", che dopo aver risposto correttamente alle domande per festeggiare tira fuori il suo particolare amuleto, una colonnina con un pendente di forma fallica. Quando la regia lo inquadra, si scatena il delirio.

"Quanti telespettatori ha perso". Paolo Bonolis, allarme rosso a Mediaset: il tonfo più inatteso, in prima serata

"Sono sgomento - esclama Bonolis, fintamente scandalizzato -. Mai visto una cosa simile. Siamo in una trasmissione, arriva una concorrente e tira fuori il ca***o". La signora è una archeologa, impegnata in "misteriose ricerche", e forse il ciondolo è frutto degli scavi, Ciò non toglie, sottolinea Luca Laurenti, la scelta un po' fuori luogo di mostrarlo in studio vista la foggia piuttosto imbarazzante: "Anche noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo sempre tenuto dentro".

"Con me Bonolis si lascia andare". Avanti un altro, la privatissima confessione della Bonas

La scenetta è andata avanti ancora un po', in maniera decisamente piccante, animando la sfida tra il mondo del Mistero e il mondo della Cultura. Quando la campionessa mostra la sa bacchetta di ametista, Bonolis chiude la questione con una delle sue ormai tradizionali, fulminanti battute: "Lei aveva la bacchetta, ma quell’altra aveva il bacchettone". Ovviamente sui social la serata è stata una sarabanda di commenti pepati in cui i doppi sensi sono stati improvvisamente banditi: di senso, infatti, ce ne poteva essere soltanto uno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.