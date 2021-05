Avanti un altro, ascolti in picchiata: il dato su cui Mediaset si interroga, emergenza-Bonolis?

Francesco Fredella 10 maggio 2021 a

Una frenata brusca. Eccessiva. Che, adesso, potrebbe mandare in allarme il quartier generale del Biscione. La domenica sera di Canale5, che era presidiata da Barbara d'Urso con Live-Non è la d'Urso, è finita nelle mani di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il risultato? Sembrerebbe un vero crollo. Come scrive Davide Maggio, sempre ben informato sugli ascolti, Avanti Un Altro Pure di Sera raccoglie davanti al video 2.439.000 spettatori pari all’11.5% di share (presentazione di 8 minuti: 2.342.000 – 9.4%).

Insomma, quei 4 milioni di spettatori della prima puntata solo solo un lontano ricordo. Un miraggio. Cosa è accaduto agli ascolti della domenica sera di Canale5? Sembrano in caduta libera, in picchiata. Eppure il talk della d'Urso, tra attualità, cronaca e gossip, in media registrava il 14% di share. Ma è stato sospeso in anticipo.

Rai1 vince la serata della domenica con La Compagnia del Cigno 2 conquista 3.424.000 spettatori pari al 15.4% di share mentre su Canale 5 Su Rai2 The Rookie arriva al 4.7% di share con poco meno di un milioni di spettatori. Sempre Davide Maggio fa sapere che su "Rai3 - Che tempo che fa? preceduto da un’anteprima di 30 minuti (1.478.000 – 7.1%)- raccoglie davanti al video 2.392.000 spettatori (9.8%) mentre – dalle 22.20 alle 23.34 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo interessa 1.737.000 spettatori (8.4%)". Massimo Giletti su La7 con Non è l'arena arriva al 5.5%, nella prima parte dalle 21.13 alle 22.55, e 953.000 spettatori con il 7.6%, nella seconda parte. Un vero risultato sorprendente.

